Schwarzarbeit und Küchenschaben: Großkontrolle deckt Missstände auf

Unter der Leitung des Stadtpolizeikommandos Döbling führten Polizeikräfte gemeinsam mit dem Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien, der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), dem Arbeitsmarktservice (AMS), dem Marktamt der Stadt Wien sowie der Finanzpolizei eine Schwerpunktaktion durch. Dabei wurden Gastronomiebetriebe, Bäckereien sowie Handy- und Barbershops kontrolliert.

Küchenschaben in Bäckerei

Besonders brisant war die Kontrolle in einer Bäckerei im 20. Bezirk. Dort wurden drei Männer im Alter von 26, 35 und 42 Jahren bei illegaler Beschäftigung angetroffen. Doch damit nicht genug: In der Backstube wurden auch massive hygienische Missstände festgestellt. Unter anderem fanden die Einsatzkräfte einen Befall mit Küchenschaben. Die Konsequenz folgte sofort, der Betrieb wurde vorübergehend geschlossen. Die drei Männer wurden festgenommen und in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.

Weitere Festnahme in Gastronomiebetrieb

Auch in einem Lokal im 18. Bezirk schlugen die Einsatzkräfte zu. Dort wurde ein 25-jähriger Mann ohne gültigen Aufenthalt festgenommen. Im Zuge der Aktion wurde zudem ein Fahrzeug kontrolliert, das sich als besonders problematisch herausstellte. Der Lenker besaß keine gültige Lenkberechtigung, das Fahrzeug war nicht zum Verkehr zugelassen und die Kennzeichen wurden missbräuchlich verwendet. Zudem wurden mehrere schwere technische Mängel festgestellt. Auch hier ergab sich ein weiterer Verdacht: Der Mann zeigte Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung, die später bestätigt wurden. Zusätzlich bestand gegen ihn ein Aufenthaltsverbot. Er wurde festgenommen und aus dem Bundesgebiet abgeschoben.

Dutzende Anzeigen bei Schwerpunktaktion

Insgesamt wurden im Zuge der Kontrollen rund 50 Anzeigen erstattet. Diese betreffen unter anderem Verstöße gegen die Gewerbeordnung, das Ausländerbeschäftigungsgesetz sowie das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz. Weitere Anzeigen gab es nach dem Fremdenpolizeigesetz, dem Meldegesetz und dem Kraftfahrgesetz.