Wienerin sieht, wie Mann in Schmuckgeschäft einbricht

Im siebten Wiener Bezirk wurde ein 52-jähriger Tatverdächtiger nach einem Einbruchsdiebstahl festgenommen, wie die Polizei nun berichtet.

Die Beamten wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, am 26. März 2026 gegen 3.15 Uhr, nach Wien-Neubau gerufen. Vor Ort nahmen sie einen 52-jährigen Bulgaren fest, der im Verdacht steht, die Auslagenscheibe eines Schmuckgeschäftes eingeschlagen und Schmuck gestohlen zu haben. Eine Anrainerin hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei gerufen.

Schmuck im Wert von 800 Euro gestohlen?

Bei der Durchsuchung des Mannes stellten die Beamten einen Hammer, einen Schraubenzieher und Schmuck im Wert von rund 800 Euro sicher. Die Ermittlungen werden nun vom Landeskriminalamt weitergeführt.