Tausende Wiener Firmen Opfer von Cyberattacken: Was man tun sollte

Laut einer aktuellen Studie waren in Wien bereits knapp 26.000 Unternehmen von Cyberattacken betroffen. Anlässlich des Welt Backup Tages weist die Wirtschaftskammer nun auf die Wichtigkeit von Backups hin - auch in solchen Fällen.

„Daten sind das Rückgrat jedes Unternehmens. Ein Backup kann Unternehmen vor dem Untergang bewahren“, sagt Martin Heimhilcher, Obmann der Sparte Information und Consulting der Wirtschaftskammer (WK) Wien, anlässlich des Welt Backup Tages, der am 31. März stattfinden wird. Gerade in Zeiten zunehmender Bedrohung durch Cyberattacken sei das essenziell. Immerhin jedes sechste Unternehmen sei in Wien bereits Opfer von Cyberattacken geworden, wie eine aktuelle KPMG-Studie zeigt – und damit nicht weniger als knapp 26.000 Unternehmen.

„Das wirkt sich stark auf die Schadensminderung aus“

Cyberkriminalität ist dabei nur eine von mehreren Ursachen für einen Datenverlust. Gründe dafür sind etwa auch technische Defekte, Softwarefehler oder menschliche Irrtümer. Dazu kommen noch externe Faktoren wie gestohlene oder verloren gegangene Geräte, beschädigte Hardware oder Malware-Befall. Ein Backup schützt dabei nicht nur vor dem Verlust wichtiger Daten, sondern trägt auch wesentlich dazu bei, den Betrieb rasch weiterführen zu können. „Wir sehen zunehmend, dass Unternehmen, die gut vorbereitet sind, im Ernstfall rasch weiterarbeiten können. Das wirkt sich stark auf die Schadensminderung aus“, so Heimhilcher.

WK Wien zeigt 3-2-1 Grundsatz auf

Daher zeigt die WK Wien nun auch den 3-2-1 Grundsatz auf: „Drei Kopien wichtiger Daten auf zwei unterschiedlichen Speichermedien – eine davon extern aufbewahrt.“ Dabei sollte es tägliche oder mindestens wöchentliche Sicherungen geben, um den Datenverlust zu minimieren. Ob die Daten durch ein Backup wiederhergestellt werden können, sollte übrigens ebenfalls regelmäßig getestet werden. „Wer Backups automatisiert, investiert in Stabilität, Sicherheit und Kundenvertrauen“, sagt Heimhilcher abschließend.