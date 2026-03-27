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/ ©Feuerwehr Weppersdorf
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Fahrzeuge kaputt.
Binnen kurzer Zeit hat es auf der S31 Freitagmorgen mehrmals gekracht.
Burgenland
27/03/2026
Rückstau

14 Autos, 3 Unfälle: S31 stundenlang gesperrt

Auf der S31 haben sich Freitagmorgen im Bezirk Mattersburg nicht weniger als drei Unfälle mit einer damit verbundenen Teilsperre ereignet.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)

Um 6.55 Uhr hat sich auf der S31 in Höhe Sieggraben (Fahrtrichtung Eisenstadt) ein Unfall mit Sachschaden und vier beteiligten Fahrzeugen ereignet. Es entstand schnell ein Rückstau. In dieselbe Fahrtrichtung ereignete sich unterdessen – wieder auf der S31 – neuerlich ein Unfall, diesmal mit sieben beteiligten Fahrzeugen, wobei ein Mann und eine Frau leicht verletzt wurden.

S31 bis 9.45 Uhr gesperrt

Schließlich krachten knapp dahinter drei weitere Autos ineinander, diesmal „nur“ mit Sachschaden. Die S31 wurde in diesem Teilabschnitt bis gegen 9.45 Uhr gesperrt, berichtet die Polizei nun. Die Feuerwehren Mattersburg und Weppersdorf führten Fahrzeugbergungen und Reinigungsarbeiten durch.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die kaputten Fahrzeuge von der Seite.
©Feuerwehr Weppersdorf |
Gleich mehrmals…
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt ein kaputtes Auto bereits am Abschleppwagen.
©Feuerwehr Weppersdorf |
…hat es auf der S31 gekracht.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die ganze Szenerie von oben.
©Feuerwehr Weppersdorf |
Im Einsatz standen die Feuerwehren Weppersdorf und Mattersburg.
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