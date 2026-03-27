14 Autos, 3 Unfälle: S31 stundenlang gesperrt

Auf der S31 haben sich Freitagmorgen im Bezirk Mattersburg nicht weniger als drei Unfälle mit einer damit verbundenen Teilsperre ereignet.

Um 6.55 Uhr hat sich auf der S31 in Höhe Sieggraben (Fahrtrichtung Eisenstadt) ein Unfall mit Sachschaden und vier beteiligten Fahrzeugen ereignet. Es entstand schnell ein Rückstau. In dieselbe Fahrtrichtung ereignete sich unterdessen – wieder auf der S31 – neuerlich ein Unfall, diesmal mit sieben beteiligten Fahrzeugen, wobei ein Mann und eine Frau leicht verletzt wurden.

S31 bis 9.45 Uhr gesperrt

Schließlich krachten knapp dahinter drei weitere Autos ineinander, diesmal „nur“ mit Sachschaden. Die S31 wurde in diesem Teilabschnitt bis gegen 9.45 Uhr gesperrt, berichtet die Polizei nun. Die Feuerwehren Mattersburg und Weppersdorf führten Fahrzeugbergungen und Reinigungsarbeiten durch.