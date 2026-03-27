Zugriff in Wien und Niederösterreich: Cobra und Kripo im Drogeneinsatz

Bei einem Zugriff auf eine Wiener Wohnung und ein Gehöft im Bezirk Baden (Niederösterreich) haben Polizisten in den vergangenen Tagen zwei Personen festgenommen. Gefunden hat man dort nämlich allerlei Drogenutensilien.

Über das Bundeskriminalamt ist am 19. März 2026 die Information ergangen, dass eine Tätergruppe größere Mengen an Vorläuferstoffen zur Herstellung von Drogen aus dem Ausland nach Österreich gebracht haben soll. Umfangreiche Ermittlungen hatten schließlich zur Folge, dass Kriminalisten in den Tagen darauf ein mögliches Labor in einem angemieteten Gehöft im Gemeindegebiet von Furth an der Triesting (Bezirk Baden, Niederösterreich) sowie eine Produktionsstätte mit Drogenbunker in einem Mehrparteienhaus in Wien lokalisiert haben.

Auch Bundeskriminalamt und Cobra vor Ort

Am 23. März 2026 ist dann der koordinierte Zugriff erfolgt, neben den Kriminalisten aus Niederösterreich waren auch Bedienstete des Bundeskriminalamtes und des Einsatzkommandos Cobra mit vor Ort. Dabei konnten ein 42-jähriger und ein 39-jähriger Österreicher festgenommen werden. Bei den folgenden, mehrstündigen Durchsuchungen wurden große Mengen an bereits hergestellter Amphetaminpaste, Methamphetamin, Laborutensilien, Chemikalien und größere Mengen an Drogen sichergestellt. Ebenfalls gefunden hat man zwei als gestohlen gemeldete Faustfeuerwaffen.

In Justizanstalt gebracht

Eine 51-jährige Polin konnte durch intensive Fahndungstätigkeiten am 24. März 2026 als weitere Beschuldigte ebenfalls in Wien festgenommen werden. Bei den Einvernahmen zeigten sich alle drei nicht geständig. Sie wurden in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert, heißt es seitens der Polizei abschließend.