Wolken begleiten Wiener durch den Samstag

Wolken, wohin das Auge reicht, am Samstag in Wien. Vormittags könnte es noch leicht regnen oder schneeregnen, am Nachmittag wird es dann wohl trocken bleiben.

Der Himmel ist zum Start ins Wochenende in Wien wolkenverhangen. Bis zum Vormittag is auch mit leichtem regen oder Schneeregen zu rechnen, ab Mittag ist es dann weitgehend trocken. Wie die Meteorologen der GeoSphere Austria prognostizieren, werden die Temperaturen in der Früh bei zwei, die Höchstwerte dann bei acht Grad liegen.