Beamte mit dem Erschießen bedroht: WEGA stürmt Wiener Wohnung

Gestern kam es im 21. Bezirk in Wien zu einem Polizeieinsatz. Ein Mann war offensichtlich in einem Ausnahmezustand und drohte mehrfach, die Beamten zu erschießen.

Weil ein Mann in seiner Wohnung laut schrie und gegen die Wände hämmerte, verständigten Anrainer den Polizeinotruf. Eine Sonderstreife begab sich zum Einsatzort und forderte den Mieter auf, die Wohnungstür zu öffnen. Dieser drohte den Beamten jedoch mehrfach, sie zu erschießen.

WEGA im Einsatz

In weiterer Folge warf der Mann Glasflaschen auf Polizisten, die vor dem Mehrparteienhaus die Außensicherung durchführten, traf diese allerdings nur knapp nicht. Beamte der WEGA öffneten schließlich gewaltsam die Wohnungstür. Der Mieter, ein 21-jähriger österreichischer Staatsbürger, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde festgenommen. Nach ärztlicher Begutachtung brachten ihn die Beamten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt.