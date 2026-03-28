Ehemann droht mit dem Umbringen: Frau flüchtet in Gastgarten

In der Johnstraße in Wien-Fünfhaus ist ein Streit im Auto eskaliert. Eine Frau flüchtete in den Gastgarten eines Lokals. Die Polizei griff ein. Ein Mann wurde festgenommen.

Am Freitagmorgen, dem 27. März 2026, kam es gegen 7.45 Uhr in der Johnstraße im 15. Bezirk zu einem Polizeieinsatz. Laut Landespolizeidirektion Wien soll ein 51-jähriger Mann seine Ehefrau im Zuge eines Streits massiv bedroht haben. Die Situation spielte sich in einem Wagen ab. Was genau den Streit ausgelöst hat, ist nicht bekannt.

Frau flüchtet in Gastgarten

Die 41-jährige Frau reagierte und verließ das Fahrzeug. Sie suchte Schutz im Gastgarten eines nahegelegenen Lokals. Dort wurde eine Zeugin auf die Situation aufmerksam. Sie erkannte offenbar den Ernst der Lage und wählte den Polizeinotruf. Wenig später trafen Beamte der Polizeiinspektion Tannengasse ein. Die Polizisten nahmen den 51-Jährigen vorläufig fest. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Zusätzlich erhielt er ein vorläufiges Waffenverbot.

Mann zeigt sich nicht geständig

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Mann laut Polizei nicht geständig. Dennoch wurden rechtliche Schritte gesetzt. „Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt“, so die Landespolizeidirektion Wien abschließend.