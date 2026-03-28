Einbruch live beobachtet: Wiener Polizei schnappt Duo (16, 19)

Zwei Verdächtige schlugen die Scheibe eines Elektrogeschäfts ein. Der Inhaber reagierte sofort. Kurz darauf klickten die Handschellen.

Am Freitag, dem 27. März 2026, um 5.45 Uhr kam es in Wien-Meidling zu einem Einbruchsdiebstahl. Ein 16- und ein 19-Jähriger schlugen mit einem Nothammer die Auslagenscheibe eines Elektrogeschäftes ein. Danach stahlen sie mehrere Elektrogeräte sowie Bargeld aus dem Geschäft. Der Inhaber des Geschäfts beobachtete die Tat in Echtzeit über eine Überwachungskamera. Er reagierte sofort und verständigte den Polizeinotruf. Damit setzte er die Fahndung unmittelbar in Gang.

Sofortfahndung führt zu Festnahmen

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Meidling rückten umgehend aus. Im Zuge einer Sofortfahndung nahmen die Beamten die beiden Tatverdächtigen fest. Die Polizei stellte das Diebesgut sicher. Dabei handelte es sich um Bargeld in Höhe von 140 Euro, Mobiltelefone, Lautsprecherboxen sowie eine Waage. Auch der verwendete Nothammer wurde sichergestellt.

Unklare Aussagen der Verdächtigen

Bei den Einvernahmen zeigte sich einer der Tatverdächtigen nicht geständig, der andere verweigerte die Aussage. „Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide in eine Justizanstalt gebracht“, so die Landespolizeidirektion Wien abschließend.