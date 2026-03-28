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/ ©Montage: Canva
Bild auf 5min.at zeigt eine Festnahme und einen Mann mit einem Säckchen Pulver in der Hand.
Am Yppenplatz wollte ein Dealer Drogen verkaufen - ohne zu wissen, dass sein Gegenüber Polizist ist.
Wien
28/03/2026
Dumm gelaufen

Dealer bietet „Kunden“ Cannabis an – entpuppt sich als Zivilpolizist

Ein Dealer glaubt, einen Kunden vor sich zu haben, doch der entpuppt sich als Zivilpolizist. Gleich zweimal griff die Wiener Polizei am Freitag bei Suchtgiftdelikten in Landstraße und Ottakring zu.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(198 Wörter)

Gegen 7.15 Uhr am Freitag, dem 17. März, wurden Polizisten im Bezirk Landstraße fündig. Die Beamten der Polizeiinspektion Wien Mitte beobachteten einen Mann beim Verkauf von Suchtgift im Bahnhof Wien Mitte. Kurz darauf klickten die Handschellen. Bei dem 36-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen wurden drei Kügelchen Kokain sichergestellt. Der Verkaufswert lag laut Polizei bei rund 50 Euro.

Schwerpunktaktion in Ottakring

Am Abend desselben Tages, gegen 19 Uhr, stand Ottakring im Fokus der Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Brunnengasse führten eine Schwerpunktaktion in Zivil durch. Besonders rund um den Yppenplatz wurde verstärkt kontrolliert. Ziel war es, den offenen Suchtgifthandel einzudämmen. Im Zuge dieser Aktion ergab sich rasch ein weiterer Zugriff.

Verkauf an Zivilbeamten versucht

Ein 27-jähriger Staatenloser sprach im Bereich des Yppenplatzes einen vermeintlichen Käufer an, ohne zu ahnen, dass es sich um einen Polizisten handelte. Er bot Cannabiskraut zum Verkauf an. Die Beamten reagierten sofort und nahmen den Mann fest. Insgesamt wurden 15 Gramm sichergestellt. Dazu heißt es von der Polizei: „Im Verlauf der Aktion versuchte ein 27-jähriger Staatenloser im Bereich des Yppenplatzes einem Beamten Cannabiskraut zu verkaufen. Der 27-Jährige wurde daraufhin festgenommen.“

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