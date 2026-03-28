Kühl und wechselhaft: So verlaufen die Osterferien in Wien

Für die Österreicher geht es jetzt in die Osterferien. Aber auf welches Wetter müssen sich die Wiener kommende Woche einstellen?

Während es am Samstag ordentlich windig ist, ist das Wetter am Sonntag nicht unbedingt einladender. Denn wie die Experten der GeoSphere Austria wissen, wird es bis in den Nachmittag häufig regnen. Später sollen die Regenschauer dann etwas nachlassen. Der Wind weht auch am Sonntag lebhaft und kräftig aus Nordwest. Die Temperaturen liegen in der Früh um etwa 3 Grad und erreichen im Laufe des Tages um 7 Grad.

So startet die neue Woche in Wien

Die neue Woche startet dann zeitweise sonnig. „Im Tagesverlauf ziehen dann aber zahlreiche Wolkenfelder über die Stadt“, wissen die Meteorologen. Auch kurze Regenschauer sind dabei möglich, es soll meistens aber trocken bleiben. Auch der Wind ist weiterhin lebhaft zu spüren. Die Temperaturen am Montag erreichen um die 10 Grad.

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Dienstag: Sonne und Regen in Wien

Der Dienstag verläuft dann eher unbeständig. Denn zwischen zahlreichen Wolken kann sich hin und wieder die Sonne zeigen, und auch der eine oder andere leichte Regenschauer ist laut den Experten zu erwarten. Auch der Wind weht wieder mäßig bis lebhaft aus Nordwest. Während es in der Früh etwa 2 Grad hat, klettern die Temperaturen im Laufe des Tages auf 9 Grad.

Bis zu 10 Grad am Mittwoch

Zur Mitte der Woche gibt es kurze sonnige Auflockerungen in der ersten Tageshälfte, doch dann überwiegen wieder dichte Wolken, die den einen oder anderen Regen bringen können. Die Wiener müssen sich auf Temperaturen bis zu 10 Grad einstellen.

So wird der Gründonnerstag in Wien

Auch der Gründonnerstag ist eher ganztägig vom trüben Wetter geprägt. Auch Regen ist wieder möglich. Die Temperaturen liegen in der Früh bei 4 Grad und erreichen im Laufe des Tages um 11 Grad.