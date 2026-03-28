Ab April: So können Wiener Haushalte beim Strom Geld sparen

Der Strompreis für viele Wiener Haushalte wird ab Mittwoch günstiger. Wer davon profitiert und was dafür zu tun ist, erfährst du hier.

In Österreich startet mit April der Sozialtarif für einkommensschwache Haushalte. Zusätzlich profitieren Menschen erstmals von günstigeren Netzkosten zu bestimmten Tageszeiten im Sommer. Dafür wird der sogenannte Sommer-Niedrig-Arbeitspreis (SNAP) eingeführt. Mehr dazu kannst du hier nachlesen: Ab April: Strom wird in diesen Zeiten günstiger – was du dafür brauchst.

Ab April automatisch vom Sommer-Netzentgelt profitieren

Auch für die Wiener bedeutet das Geld sparen: Im Versorgungsgebiet der Wiener Netze sind etwa 1,6 Millionen Smart Meter im Einsatz. Das bedeutet, dass ab 1. April alle Kunden mit der Opt-in-Einstellung automatisch vom reduzierten Sommer-Netzentgelt profitieren. Auf Basis des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG) startet die automatische Umstellung der Stromzähler auf die Übermittlung von Viertelstundenwerten (Opt-in).

© Wiener Netze/Arndt Ötting Montage eines neuen, elektronischen Stromzählers durch einen Wiener Netze Mitarbeiter.

Smart Meter: Günstigere Netzentgelte im Sommer nutzen

Konkret gibt es im Zeitraum von 1. April bis 30. September von 10 bis 16 Uhr günstigere Netzentgelte, wenn ein Smart Meter mit aktivierter Viertelstunden-Messung installiert ist. Das bedeutet: Wer energieintensive Haushaltsgeräte in diesem Zeitraum nutzt, spart 20 Prozent beim Netzentgelt. Im Smart Meter-Webportal stehen jedem Haushalt zudem die Verbrauchsdaten des Vortags jederzeit digital zur Verfügung, was dabei helfen kann, Energie und Kosten einzusparen.

Geld sparen beim Strom: So funktioniert die Anmeldung für das Sommer-Netzentgelt So kommen Kunden zum Sommer-Netzentgelt: Im Smart Meter-Webportal oder Businessportal registrieren – Login Zugangsschlüssel anfordern Kundennummer und Zählpunktnummer eingeben Registrierung abschließen Viertelstunden-Intervall (Opt-in) aktivieren und sparen Die Kundennummer und Zählpunktnummer sind auf der Energie- oder Netzrechnung zu finden.

Smart Meter: Schrittweise Umstellung bis 2027

Die automatische Umstellung auf den Viertelstunden-Intervall (Opt-in), der eben dafür notwendig ist, erfolgt schrittweise. In einem ersten Schritt wurden alle Kunden mit einem Jahresverbrauch über 5.000 Kilowattstunden oder wenn z. B. eine Wärmepumpe, ein Ladepunkt oder eine Erzeugungsanlage betrieben wird, umgestellt. Im zweiten Schritt folgen die Kunden mit einem Verbrauch von 1.500 bis 5.000 Kilowattstunden, denn ab 1. Jänner 2027 ist auch bei diesen die Auslesung von Viertelstundenwerten vorgeschrieben. Haushaltskunden können weiterhin die Opt-out-Einstellung wählen. Dazu reicht eine schriftliche Info per E-Mail oder per Post an die Wiener Netze.

Wie bekomme ich das Sommer-Netentgelt?

Es gibt auch die Möglichkeit, früher umzusteigen, um das reduzierte Sommer-Netzentgelt zu nutzen. Kunden können dafür selbstständig im Smart Meter-Webportal den Viertelstunden-Intervall (Opt-in) aktivieren. Kunden, bei denen es bereits aktiviert ist, müssen nichts weiter tun.