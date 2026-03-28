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/ ©Webcam Stadt Wien
Bild auf 5min.t zeigt Wien bei Regen.
Am Sonntag regnet es in Wien.
Wien
28/03/2026
Prognose

Wiener Wetter am Sonntag: Regen, Wind und bis zu 7 Grad

Regenschirm nicht vergessen: Denn bis in den Nachmittag wird es veregnet. Die Temperaturen erreichen bis zu 7 Grad.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)

Am Sonntag heißt es für die Wiener Regenschirm mitnehmen. Denn wie die Experten der GeoSphere Austria wissen, wird es bis in den Nachmittag häufig regnen. Später sollen die Regenschauer dann etwas nachlassen. Der Wind weht auch am Sonntag lebhaft und kräftig aus Nordwest. Die Temperaturen liegen in der Früh um etwa 3 Grad und erreichen im Laufe des Tages um 7 Grad.

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