Wiener Wetter am Sonntag: Regen, Wind und bis zu 7 Grad

Am Sonntag heißt es für die Wiener Regenschirm mitnehmen. Denn wie die Experten der GeoSphere Austria wissen, wird es bis in den Nachmittag häufig regnen. Später sollen die Regenschauer dann etwas nachlassen. Der Wind weht auch am Sonntag lebhaft und kräftig aus Nordwest. Die Temperaturen liegen in der Früh um etwa 3 Grad und erreichen im Laufe des Tages um 7 Grad.