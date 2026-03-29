Böhmermann & Schulz kommentieren den ESC 2026 live aus Wien

Wien wird im Mai wieder zur ESC-Bühne und FM4 holt sich dafür prominente Verstärkung. Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentieren das Finale live und sorgen für einen Abend mit viel Schmäh.

Am Samstag, dem 16. Mai, ist es so weit: Das Finale des Eurovision Song Contest geht in Wien über die Bühne und FM4 setzt dabei auf ein eingespieltes Duo. Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentieren die Show live ab 20.45 Uhr. Zu hören gibt’s das Ganze auf FM4, im Videostream auf fm4.ORF.at und auf ORF ON. Wer den ESC kennt, weiß: Mit den beiden bleibt selten ein Auftritt unkommentiert. In wenigen Wochen ist es so weit: Dann stehen sie bereits zum vierten Mal in Folge gemeinsam am ESC-Mikro. Ihr diesjähriges Engagement für FM4 haben sie in ihrem Podcast „Fest & Flauschig“ angekündigt.

Nach dem Finale geht’s ins Burgtheater

Ganz vorbei ist das ESC-Wochenende damit aber noch nicht: Am Sonntag, dem 17. Mai, stehen Böhmermann und Schulz im Wiener Burgtheater auf der Bühne. Bei „Frivoles Treiben auf der Burg – Die Fest & Flauschig Eurovision-Matinee“ lassen sie den Song Contest noch einmal Revue passieren. Los geht’s um 11.30 Uhr, Tickets sind ab 30. März erhältlich.