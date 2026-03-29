Bahnmitarbeiter wurde mit Messer bedroht

Am Wiener Hauptbahnhof wurde gestern ein Bahnmitarbeiter mit einem Messer bedroht. Der 41-Jährige wurde festgenommen.

Ein 41-jähriger Pole soll einen Mitarbeiter eines Bahnunternehmens mit einem Taschenmesser mit dem Umbringen bedroht haben, nachdem er zuvor aufgrund schlechten Verhaltens des Bahnhofs verwiesen worden war. Polizisten der Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof nahmen den 41-Jährigen vorläufig fest und stellten das Taschenmesser sicher.