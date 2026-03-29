„Schlafplatz gesucht“: Vier Männer bei Einbruch in Wien erwischt

In Wien-Penzing brachen vier Männer in ein Einfamilienhaus ein. Die Polizei erwischte sie auf frischer Tat. Ihr Motiv: „Schlafplatz gesucht“ und die Haustür soll offen gestanden sein.

Am frühen Samstagnachmittag, dem 28. März 2026, kam es in Wien-Penzing zu einem Einbruch in ein unbewohntes Einfamilienhaus. Gegen 13.15 Uhr schlugen vier Männer ein Fenster ein, um sich Zutritt zu verschaffen. In weiterer Folge öffneten sie mit einem Schlüssel die Haustür. Der Vorfall blieb jedoch nicht unbemerkt; der Polizeinotruf wurde verständigt.

Polizei schnell vor Ort

Beamte der Polizeiinspektion Linzer Straße rückten umgehend aus. Noch während die Männer im Haus waren, konnten sie von den Polizisten auf frischer Tat betreten werden. Die Einsatzkräfte nahmen alle vier Tatverdächtigen vorläufig fest. „In ihren Vernehmungen gaben die Männer an, sie hätten einen Schlafplatz gesucht und die Haustür habe offen gestanden“, heißt es vonseiten der Wiener Polizei.

Anzeige auf freiem Fuß

Trotz der Festnahme wurden die vier Männer nicht in Haft genommen. „Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die vier Männer auf freiem Fuß angezeigt“, so die Landespolizeidirektion Wien. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen weiter.