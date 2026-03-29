Zugriff mit der WEGA: Zwei Drogendealer in Wien festgenommen

Dabei handelt es sich um einen 28-jährigen syrischen sowie einen 39-jährigen algerischen Staatsangehörigen, die in ihren Wohnungen in den Bezirken Rudolfsheim-Fünfhaus und Ottakring festgenommen wurden. Im Zuge der Hausdurchsuchungen stellten die Ermittler insgesamt 97,5 Gramm Cannabisharz, 432,2 Gramm Cannabiskraut sowie 16,7 Gramm Kokain sicher.

Drogen verkauft

Ermittlungen ergaben, dass der 39-Jährige den 28-Jährigen regelmäßig mit Suchtmitteln versorgt haben soll, welche dieser anschließend gewinnbringend weiterverkaufte. Die Festnahmen erfolgten mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA.