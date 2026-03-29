Vermummt und bewaffnet: Drei Einbrüche in Wien vereitelt

Gleich zwei Einbruchsversuche haben am Samstag in Wien für Polizeieinsätze gesorgt. In Ottakring und der Inneren Stadt klickten die Handschellen - beteiligt waren auch zwei Jugendliche.

In Wien kam es am Samstag zu zwei Einbruchsversuchen. Drei Personen wurden festgenommen.

In Wien kam es am Samstag zu zwei Einbruchsversuchen. Drei Personen wurden festgenommen.

In den frühen Morgenstunden, gegen 4.30 Uhr, wurden Polizisten nach Ottakring gerufen. Zwei vermummte Jugendliche – ein 13-jähriger Österreicher und ein 15-jähriger slowakischer Staatsbürger – sollen versucht haben, die Scheibe eines Geschäfts mit einem Nothammer einzuschlagen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Szene und alarmierte sofort den Polizeinotruf.

Kurze Flucht, schneller Zugriff

Die Beamten der Polizeiinspektion Maroltingergasse konnten die beiden Tatverdächtigen nach einem kurzen Fluchtversuch anhalten. Im Zuge des Einsatzes wurde auch ein Schreckschuss abgegeben. Der verwendete Nothammer wurde sichergestellt. Während der 13-Jährige seinen Erziehungsberechtigten übergeben wurde, nahmen die Polizisten den 15-Jährigen fest.

Zweiter Vorfall in der Innenstadt

Nur wenige Stunden später, gegen 9 Uhr, kam es auch in der Inneren Stadt zu einem Polizeieinsatz. Ein Zeuge meldete einen Mann, der versucht haben soll, die Eingangstüren mehrerer Geschäfte einzutreten. Dabei soll er zudem eine Pistole in der Hand gehalten haben.

Waffe und Suchtmittel sichergestellt

Polizisten der Polizeiinspektion Brandstätte nahmen den 26-jährigen österreichischen Staatsbürger vorläufig fest. Bei ihm wurden eine Schreckschusspistole sowie Suchtmittel sichergestellt. An den betroffenen Geschäftstüren stellten die Beamten leichte Beschädigungen fest. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.