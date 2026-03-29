„Ich kröne mich zum Tinderking“: Lev will ohne Luis durchstarten

Neue Länder, neue Dates, neues Drama: „Tinderreisen“ geht in die nächste Runde - von Seoul bis Lissabon. Freundschaften, Kulturschocks und peinliche Flirts sind garantiert.

In der 8. Staffel von „Tinderreisen“ reisen die Singles von Seoul über Barcelona und Malaga bis nach Marseille und Lissabon. In Seoul ist Lev erstmals ohne seinen langjährigen Reisepartner und Freund Luis unterwegs. Warum? „Der Luis wurde von der Beziehungssucht eingeholt. (…) Ich kröne mich selbst zu ‚Lev, dem Tinderking‘.“ Doch das hält den Tinderreisen-Profi nicht auf und er begibt sich gemeinsam mit „Tinderreisen-Jungfrau“ Charly auf Reisen. Die Chemie passt und die neue Freundschaft wird gleich am Flughafen begossen. Es wird ein Kulturschock im fernen Osten. „Ich bin ganz neugierig, was passieren wird. Ich tu‘ mir gar nicht schwer (beim Daten, Anm.)“, ist Charly selbstbewusst. Das Studentenviertel soll unsicher gemacht werden. „Wenn eine Sache in Korea wichtig ist, dann der Style.“ Wird Lev Luis alle Ehre machen?

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Patrick versucht Date mit Musik zu beeindrucken

In Lissabon sind der urige Niederösterreicher Patrick und Neuzugang Danny unterwegs. Die „Forsthaus Rampensau“-Buddies sind bereit Portugals Damenwelt zu erobern. Das von Danny geplante gemeinsame Abendessen könnte gleich am ersten Tag ins Wasser fallen. „Weißt eh, die Frau geht vor. Wenn, dann gehst du mit deinem Date Abendessen. Das muss ich ihm noch bissl erklären“, sagt Patrick. Der Niederösterreicher versucht Tanzlehrerin Madalena mit Alf Poier- und „DJ Ötzi“-Songs zu bezirzen. Der älteren Dame am Nachbartisch gefällt die Songauswahl, dem Date nicht ganz: „Ich habe sowas noch nie gehört.“ Dann legen die beiden ein Tänzchen aufs Parkett der Fußgängerzone und Patrick soll die Musik fühlen. Geht da was?

©ProSiebenSat1Puls4 Niederösterreicher Patrick ist diesmal mit Danny unterwegs. ©ProSiebenSat1Puls4 Patrick versucht Tanzlehrerin Magdalena zu beeindrucken.

Viele bekannte „Tinderreisen-Gesichter“ sind wieder mit am Start

Barcelona wird zum Schauplatz intensiver Selbstreflexion: Vorarlberger Sayed stellt sich erneut der internationalen Dating-Welt. Wird er mit dem katalanischen Temperament fertig? Seine Reisekumpanen Jayden und Michi sind erstmals bei „Tinderreisen“ dabei. Nach Malaga reist das Trio aus Kärntnerin Yessica, Linda und Jessica. Jessica schlittert gleich beim ersten Date mit einem gut gebauten Spanier ins Aperol-Fiasko. Auch Marseille steht ganz im Zeichen der Gefühle: Jenny und Manuel erleben Dating aus völlig unterschiedlichen Perspektiven.

©ProSiebenSat1Puls4 | Neue Singles, neue Länder, geballte Emotionen bei der neuen Staffel von „Tinderreisen“.