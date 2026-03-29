Ermittlungen abgeschlossen: Ex-Lokführer soll Burschen missbraucht haben

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Wiener Polizei ihre Untersuchungen gegen einen früheren Lokführer abgeschlossen. Dem Mann wird vorgeworfen, über einen Zeitraum von fast zwei Jahrzehnten mehrfach minderjährige Burschen in seinen Führerstand gelockt und dort missbraucht zu haben. Mehr dazu hier: Missbrauch bei ÖBB: Lokführer soll junge Burschen belästigt haben.

15 Opfer geführt

Die Vorfälle sollen sich nicht nur im regulären Bahnbetrieb, sondern auch im Eisenbahnmuseum in Strasshof in Niederösterreich ereignet haben, wo der Beschuldigte ehrenamtlich tätig war. Ausgelöst wurden die Ermittlungen Anfang des vergangenen Jahres durch die Anzeige eines mittlerweile erwachsenen Betroffenen. In der Folge meldeten sich nach einem öffentlichen Aufruf weitere mögliche Opfer bei den Behörden. Laut Staatsanwaltschaft werden derzeit 15 Personen als Geschädigte geführt. Zehn der Betroffenen befinden sich aktuell in Betreuung bei einer Opferschutzeinrichtung. Aufgrund des teils langen Zeitraums seit den mutmaßlichen Taten gestaltet sich die rechtliche Einordnung komplex. Es wird geprüft, welche Delikte nach der damals geltenden Gesetzeslage zur Anwendung kommen könnten, darunter auch Tatbestände wie sexuelle Belästigung oder Verstöße gegen die sexuelle Selbstbestimmung.

Lokführer wurde entlassen

Der Beschuldigte wurde zunächst auf freiem Fuß angezeigt. Die Österreichischen Bundesbahnen leiteten ein arbeitsrechtliches Verfahren ein, das inzwischen abgeschlossen ist. Der Mann wurde entlassen. Gleichzeitig kündigten die ÖBB an, interne Abläufe und mögliche Versäumnisse zu überprüfen. Zudem seien Präventions- und Sicherheitsmaßnahmen verschärft worden, um ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern. Ob und wann es zu einer Anklage kommt, ist derzeit noch offen, wie es in einem Bericht des ORF heißt. Die Entscheidung liege nun bei der Staatsanwaltschaft. Es gilt die Unschuldsvermutung.