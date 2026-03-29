Sonne am Morgen, Regen am Abend: Wetter in Wien kippt im Tagesverlauf

Sonniger Start, trüber Ausklang: Im Tagesverlauf ziehen mehr Wolken auf und einzelne Schauer sind möglich. Dazu wird es spürbar windig und kühl.

„Nach einem sonnigen Start in die neue Arbeitswoche ziehen schließlich von Westen im Tagesverlauf deutlich mehr Wolken auf und mit ihnen können einzelne Regenschauer nicht völlig ausgeschlossen werden“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Dazu weht teilweise lebhafter Nordwestwind. In der Früh werden Temperaturen um die 4 Grad erwartet, tagsüber steigen diese bis auf 10 Grad.