In zwei Tagen: 28 Alko- und Drogenlenker im Burgenland erwischt

Die burgenländische Polizei hat am Freitag und Samstag Schwerpunktkontrollen im Straßenverkehr durchgeführt - und dabei mehrere Alko- und Drogenlenker erwischt.

Sowohl am Freitag, 27. März 2026 zwischen 9 und 19 Uhr, als auch am Samstag, 28. März 2026 von 16 bis 2 Uhr, haben insgesamt 173 Polizisten der Landesverkehrsabteilung und der Bezirks- bzw. Stadtpolizeikommanden Schwerpunktaktionen im Burgenland durchgeführt. Dabei hat man auf der Straße das Hauptaugenmerk auf Alkohol und Drogen am Steuer sowie auf Geschwindigkeitsübertretungen, Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung und auf Delikte, die hauptverantwortlich für Verkehrsunfälle sind gelegt. Bei etwa 1.500 Kontrollen hat man auch 1.191 Alkomat- bzw. Alkovortests durchgeführt. 28 Lenker waren betrunken oder unter Drogen unterwegs – 26 davon Männer, zwei Frauen, so die Beamten.

So sieht die Bilanz bezüglich Alko- und Drogenlenker aus: mehr als 0,5 Promille: sechs Lenker

mehr als 0,8 Promille: 14 Lenker

unter Drogen: acht Lenker

Mehrere Kennzeichen abgenommen

Zusätzlich wurden im Zuge der Schwerpunktaktion noch 521 sonstige Anzeigen und 264 Organstrafverfügungen ausgestellt. Außerdem hat die Polizei drei Kennzeichen wegen „vorschriftswidrigen Umbauten“ an einem Auto abgenommen, selbes geschah auch bei zwei Kennzeichen an Motorfahrrädern.

Alkovortest ergab bei Autofahrer 3,72 Promille

Den höchsten Alkoholwert mittels Alkomattests haben die Polizisten bei einem 56-jährigen Motorradlenker im Bezirk Neusiedl am See mit 1,98 Promille gemessen. Fast doppelt so hoch war jedoch der Alkovortest bei einem Autofahrer, der im Ortsgebiet von Litzelsdorf (Bezirk Oberwart) und Ollersdorf (Bezirk Güssing) jeweils einen Unfall mit Sachschaden begangen hatte. Die Beamten sprechen von einem Alkovortest, der 3,72 Promille ergab, einen Alkomattest hatte er allerdings verweigert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.03.2026 um 10:40 Uhr aktualisiert