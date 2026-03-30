Mit 94 km/h im 50er erwischt: Autofahrer von Polizei geblitzt

Bei eigentlich nur erlaubten 50 km/h ist ein 37-jähriger Autofahrer am Samstag mit fast 100 km/h geblitzt worden. Den Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben.

Ein 37-jähriger Autofahrer wurde am Samstag, 28. März 2026, von der Polizei auf der B60 im Gemeindegebiet von Enzersdorf an der Fischa (Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich) mit 94 bei erlaubten 50 km/h geblitzt. Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle haben die Beamten dem Bosnier den Führerschein vorläufig abgenommen und ihm die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wird er der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde nun angezeigt, heißt es in einer Aussendung abschließend.