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Symbolfoto
Das bild auf 5 Minuten zeigt Gewalt gegen einen Frau
Nachdem er seine Freundin geschlagen und gewürgt haben soll, wurde ein 30-jähriger Mann festgenommen.
Wien / 21. Bezirk
30/03/2026
Einsatz

Freundin geschlagen und gewürgt: Polizei nimmt 30-Jährigen fest

Nachdem sie Hilfeschreie aus der Nachbarwohnung gehört hatte, rief eine Frau die Polizei. Das Opfer gab schließlich an, von ihrem Lebensgefährten geschlagen und gewürgt worden zu sein.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)

Sonntagmittag, am 29. März 2026 gegen 11.50 Uhr, rückte die Polizei nach Wien-Floridsdorf aus. Vor Ort soll eine Frau von ihrem Freund geschlagen und gewürgt worden sein, zudem habe der Mann das Handy des Opfers zerstört. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der Tatverdächtige bereits weg, im Zuge einer Sofortfahndung konnte der 30-jährige Österreicher aber angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Polizei ermittelt

Zu den Vorwürfen zeigte er sich nicht geständig, einen lautstarken Beziehungsstreit bestätigte er gegenüber der Polizei allerdings. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Zudem wurde er auf freiem Fuß angezeigt. Weitere Ermittlungen sind aktuell im Gang.

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