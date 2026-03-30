23-Jähriger droht Stiefvater und Mutter, wird von Polizei „abgeholt“

Ein 23-jähriger Mann wurde Sonntagabend, am 29. März 2026 gegen 18.20 Uhr, in Wien-Landstraße festgenommen, nachdem er mit einem Messer mehrmals in Richtung seines Stiefvaters gestochen haben soll.

Der Tatverdächtige hatte seinen Stiefvater bei der Aktion nicht verletzt, das Messer wurde ihm schließlich von seiner Mutter abgenommen. Diese bedrohte er, um eine Meldung an die Polizei zu unterbinden. Daraufhin verließ er die Wohnung, kam wenig später aber wieder zurück und drohte neuerlich dem Stiefvater, um in die Wohnung zu kommen. Daraufhin wurde schließlich doch die Polizei gerufen, die den 23-jährigen Bulgaren festnahmen.

23-Jähriger in Justizanstalt gebracht

Als er vernommen wurde, bestritt der Mann die Tatvorwürfe und gab an, dass er das Messer nur aus Angst vor seinem Stiefvater gehalten habe. Gegen ihn wurde ein Betretungs-, Annäherungs- und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde außerdem wegen versuchten Hausfriedensbruchs, versuchter Nötigung und versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung angezeigt, so die Beamten. Der 23-Jährige wurde schließlich in eine Justizanstalt gebracht.