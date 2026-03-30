„Einziges in Wien“: Museumsbetreiber ist insolvent

Die "Ostrich Eventagentur GmbH" hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens am Handelsgericht Wien gestellt. Bei dem Unternehmen handelt es sich um den Betreiber des einzigen Johann Strauss Museums in Wien.

Die Antragstellerin wurde laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) gegründet, um zum 200. Jubiläum des Geburtsjahres von Johann Strauss das Museum im Jahr 2025 zu errichten und zu führen. Eröffnet wurde schließlich im November 2024, dabei handelt es sich um „das einzige Johann Strauss Museum in Wien“, heißt es in der Aussendung. Der Standort ist in der Friedrichstraße 7. Von der Insolvenz sind sechs Gläubiger und keine Dienstnehmer betroffen. Die Passiva belaufen sich auf rund 2,7 Millionen Euro laut Angaben des Unternehmens selbst.

Pleite-Unternehmen erklärt, wieso man insolvent ist

Laut Eigenantrag wird das Abgleiten in die Pleite darauf zurückgeführt, dass das Museum nie öffentliche Förderungen erhalten habe und es nicht, „wie ursprünglich beabsichtigt“, in die Wien Holding als Gesellschafterin eingetreten sei, so der AKV. Zudem habe man sich mit „unvorhersehbaren technischen Problemen bei der Errichtung und Führung des Museums“ auseinandersetzen müssen. Zuschauer habe man auch nicht in erforderlicher Anzahl anziehen können, weil das Gerüst rund um das Gebäude nicht abgebaut worden sei, kritisiert die Antragstellerin weiter.

Noch unklar, ob eine Entschuldung geplant ist

Anträge auf eine Entschuldung seien bislang nicht eingebracht worden. Noch ist daher unklar, ob eine solche überhaupt geplant ist. Sollte ein solcher Antrag nicht eingebracht werden, wird ein etwaiges Vermögen durch den Insolvenzverwalter bestmöglich verwertet, ein allfälliges Masseguthaben am Ende des Verfahrens schließlich als Verteilungsquote an die Gläubiger ausgeschüttet. Ob mit einer Quotenausschüttung zu rechnen ist, kann derzeit aber nicht beurteilt werden, so der AKV abschließend.