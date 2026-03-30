Kontrolle endet mit zwei Festnahmen und drei verletzten Polizisten

Eine Fahrzeugkontrolle in Wien-Leopoldstadt Sonntagfrüh, am 29. März 2026 gegen 6.40 Uhr, hatte gleich zwei Festnahmen zur Folge. Drei Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt.

Sonntagfrüh hat eine Polizeistreife in der Ausstellungsstraße in Wien-Leopoldstadt ein Auto wahrgenommen, das deutlich zu schnell unterwegs war. Dieses hat man schließlich zur Kontrolle angehalten, im Fahrzeug waren fünf Personen. Ein 41-jähriger Österreicher auf der Rückbank war schon zu Beginn des Einsatzes aggressiv, berichten die Beamten nun.

Drogengeruch aus Auto sorgt für Durchsuchung

Gleichzeitig stellte man einen starken Drogengeruch aus dem Auto wahr und durchsuchte sowohl das Fahrzeug als auch die Insassen, wobei der 41-Jährige die einschreitenden Beamten attackierte und einen von ihnen verletzte. Im Zuge der Festnahme hat eine 34-jährige Österreicherin versucht, diese zu verhindern und dabei ebenfalls einen Beamten verletzt. Beide wurden schließlich vorläufig festgenommen und wegen des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie versuchter schwerer Körperverletzung angezeigt.

Fahrer hatte keinen Führerschein

Weitere Erhebungen haben ergeben, dass das Auto widerrechtlich verwendet wurde, die Zulassungsbesitzerin – es handelt sich um die Ex-Freundin des Fahrers – hatte keine Ahnung, dass dieser mit dem Fahrzeug unterwegs war. Weiters hat der 31-jährige Russe auch keinen gültigen Führerschein gehabt, bei ihm wurde außerdem ein Schlagring, ein gestohlener Ausweis sowie eine gestohlene Bankomatkarte gefunden. Zudem hat die Polizei bei allen Insassen Drogen sichergestellt. Insgesamt wurden bei dem Vorfall drei Beamte verletzt, zwei konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Die beiden Festgenommenen wurden in die Justizanstalt gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.03.2026 um 15:49 Uhr aktualisiert