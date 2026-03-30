70-Jähriger droht Eisenbahn-Mitarbeiter mit „Abstechen“

In Wien-Landstraße wurden die Beamten Sonntagnachmittag, gegen 15.25 Uhr, in ein Einkaufszentrum gerufen. Vor Ort soll ein 70-jähriger Österreicher zuvor einen Mitarbeiter eines Eisenbahnunternehmens gefährlich bedroht und rassistisch beschimpft haben. Er soll ihm mit dem „Abstechen“ gedroht haben, beim 70-Jährigen wurde auch ein Küchenmesser gefunden. Er wurde vorläufig festgenommen und in einen Arrestbereich gebracht. Nach Aussprache eines Waffenverbots wurde er auf freiem Fuß angezeigt.

Person mit Messer in Wien-Favoriten bedroht

In der Nacht auf Sonntag, 30. März 2026 gegen 1.40 Uhr, wurden die Beamten außerdem in die Quellenstraße nach Wien-Favoriten gerufen. Vor Ort wurde scheinbar eine Person mit einem Messer bedroht. Das Opfer gab gegenüber den Beamten an, dass er wegen angeblicher Geldschulden angesprochen und in weiterer Folge mit einem Messer verfolgt worden sei. Ein Zeuge hatte schließlich den Notruf gewählt. Der tatverdächtige 35-jährige Algerier wurde festgenommen. Bei ihm fand man eine geringe Menge Suchtmittel und zwei Messer. Er befindet sich aktuell noch in Polizeigewahrsam, weitere Ermittlungen sind im Gange.