Zehntausende Wiener müssen „dringend“ ihre Stromzähler tauschen

Wie die Wiener Netze berichten, sind in und um die Bundeshauptstadt bereits rund 1,6 Millionen Smart Meter installiert. Gleichzeitig sind noch rund 46.000 Altzähler im Einsatz. aus mehreren Gründen sollten diese getauscht werden.

Die Wiener Netze fordern die verbliebenen Haushalte zum Wechsel vom alten Zähler zum neuen Smart Meter auf.

Die Wiener Netze fordern die verbliebenen Haushalte zum Wechsel vom alten Zähler zum neuen Smart Meter auf.

Einerseits würde nämlich die Eichfrist ablaufen. Heißt: „Ein Tausch ist dringend notwendig. Denn wenn Zähler den Eichvorgaben nicht entsprechen, dürfen sie laut Maß- und Eichgesetz nicht mehr in Betrieb sein“, heißt es seitens der Wiener Netze. Das sei eben bei rund 46.000 Zählern im Versorgungsgebiet der Wiener Netze noch der Fall. Dazu werden Kunden mehrfach schriftlich über den Tauschtermin informiert, bleiben alle Kontaktversuche erfolglos, müssen weitere Schritte gesetzt werden. In dem Fall sprechen die Wiener Netze von einer Strom-Abschaltung oder der Klage auf Herausgabe des Stromzählers.

„Letzte Chance, Tauschtermin einzuahlten“

Das Ziel sei aber freilich immer eine einvernehmliche Lösung mit den Kunden. Hat man noch keinen Smart Meter, besteht jetzt die „letzte Chance, den aufgeforderten Tauschtermin einzuhalten bzw. sich beim Kundenservice zur Vereinbarung eines Tauschtermins zu melden“. Auf den Erhalt eines alten Zählers hätten Kunden nämlich keinen Anspruch. Will man keine detaillierten Verbrauchsdaten erhalten, kann man beim Smart Meter auch die Einstellung „Opt-out“ nutzen.

Hast du schon einen Smart Meter? Ja, klar Nein, ich habe noch einen alten Stromzähler Weiß ich nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Im Sommer wird Strom in diesem Zeitraum günstiger

Nutzt man diese Einstellung, kann man in den kommenden Monaten aber nicht vom Sommer-Netzentgelt profitieren. Dieses bringt zwischen 1. April und 30. September kostengünstigeren Strom von 10 bis 16 Uhr. Dabei muss allerdings die viertelstündliche Messung aktiv sein – also die Opt-in-Einstellung. Nutzt man energieintensive Haushaltsgeräte in dem Zeitraum, könnte man sich so 20 Prozent Netzentgelt sparen. Alles dazu auch hier: Ab April: Strom wird in diesen Zeiten günstiger – was du dafür brauchst.