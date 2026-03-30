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Bild auf 5min.at zeigt eine Polizeistation bei Nacht.
Die Tatverdächtigen haben sich bei einer Wiener Polizeiinspektion gestellt.
Wien
30/03/2026
Polizei berichtet

Nach Raub im Jänner: Tatverdächtige stellen sich der Polizei

Mehrere Männer werden verdächtigt, am 6. Jänner dieses Jahres gegen 4 Uhr im Bereich "Am Stadtpark" in Wien einen 23-Jährigen attackiert und ausgeraubt zu haben. Die Tatverdächtigen haben sich nun gemeldet.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)

Mitte März 2026 wurde schließlich auch mittels Lichtbildern nach ihnen gefahndet. Sie sollten einen 23-Jährigen geschlagen und auf ihn eingetreten und ihm schließlich dessen Geldtasche sowie das Smartphone gestohlen haben. Nun haben sich, wie die Polizei berichtet, alle Tatverdächtigen in einer Wiener Inspektion gestellt. Es handelt sich um junge Männer im Alter von 18, 19 und 22 Jahren (Staatsangehörigkeit: Nordmazedonien, Polen bzw. ungeklärt). Sie alle werden nun auf freiem Fuß angezeigt, in den kommenden Tagen finden die Vernehmungen statt. Weitere Ermittlungen seitens des Landeskriminalamtes sind im Gange.

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