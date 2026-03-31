Unter Drogen, am Handy: Wiener (34) Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Unter Drogen und ohne Führerschein war ein 34-jähriger Autofahrer Montagabend in Schwechat (Niederösterreich) unterwegs. Er wird nun angezeigt.

Im Zuge des Streifendienstes haben Polizisten des Stadtpolizeikommandos Schwechat (Niederösterreich) im Bereich des Flughafens am Montagabend, 30. März 2026 gegen 18.50 Uhr, einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Der 34-jährige Wiener hatte während der Fahrt mit einem Handy hantiert.

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Bei der Kontrolle wurde schnell klar: Der 34-Jährige hatte keinen gültigen Führerschein und wies Symptome einer Beeinträchtigung auf, so die Polizei nun in einer Aussendung. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv, ein Arzt konnte schließlich die Beeinträchtigung ebenfalls feststellen und die Fahruntauglichkeit diagnostizieren. Der Mann wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.