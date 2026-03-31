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/ ©Fotomontage: 5 Minuten & Canva
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Frau mit einem Brief in der Hand und ein Arbeiterkammer-Gebäude im Hintergrund.
Eine Frau ging, nachdem sie ihren Betrieb verlassen hatte, zur Arbeiterkammer.
Niederösterreich
31/03/2026
"Gaunerzinken"

Dienstzeugnis macht sie stutzig: 56-Jährige verlässt Firma, geht zur AK

Nach dreieinhalb Jahren wollte sich eine 56-jährige Niederösterreicherin um einen neuen Job umschauen und hat daher ihren aktuellen Betrieb verlassen. Doch das Dienstzeugnis ließ sie stutzig werden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(174 Wörter)

Auf den ersten Blick schien nämlich alles okay zu sein, doch der zweite Blick zeigte einige „Gaunerzinken“, die hier versteckt waren, berichtet nun die Arbeiterkammer (AK) Niederösterreich. Der Arbeitgeber hatte nämlich bei der Reihung der Tätigkeiten, die die Frau erledigte, etwas getrickst. So waren weniger anspruchsvolle Aufgaben weiter oben, hochwertigere Tätigkeiten weiter unten gereiht.

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Binnen kürzester Zeit trudelt neues Dienstzeugnis ein

Würde sie dieses Dienstzeugnis vorzeigen, würden sich die Karrierechancen der 56-Jährigen verringern, berufliche Nachteile könnten entstehen. Die AK sprang hier für die Arbeitnehmerin ein, woraufhin binnen kürzester Zeit ein neues Dienstzeugnis eintrudelte – diesmal mit den Aufgaben in der richtigen Reihenfolge.

Dienstzeugnis darf nicht am beruflichen Fortkommen hindern

AK-Experte Stephan Leicht weiß: „Einen gesetzlichen Anspruch auf ein Dienstzeugnis, in dem dargestellt wird, wie ‚gut‘ jemand gearbeitet hat, gibt es nicht.“ Was allerdings trotzdem nichts ein darf, ist, dass das Dienstzeugnis eine Dienstnehmerin oder einen Dienstnehmer am beruflichen Fortkommen hindert.

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