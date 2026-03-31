Insolvenz rund um Hotelbau: Projektgesellschaft ist pleite

Über die Vermögen der "hagenauer Austria GmbH" und der "hagenauer Austria GmbH & Co KG" wurde am Handelsgericht Wien jeweils Konkursverfahren eröffnet. Sie stehen im Zusammenhang mit einem Hotelbau.

Sowohl die Projekt- als auch die Haftungsgesellschaft rund um den Hotelbau in der Riemergasse in Wien sind in die Insolvenz geschlittert.

Sowohl die Projekt- als auch die Haftungsgesellschaft rund um den Hotelbau in der Riemergasse in Wien sind in die Insolvenz geschlittert.

Während die „hagenauer Austria GmbH & Co KG“ primär als Projektgesellschaft und Generalunternehmerin beim Bauvorhaben „Hotel Riemergasse RG7“ fungiert, handelt es sich bei der „hagenauer Austria GmbH“ um eine reine Haftungsgesellschaft der Projektgesellschaft, berichtet nun der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870). Bei besagtem Hotelbau handelt es sich um einen Umbau des ehemaligen Handelsgerichtes in der Riemergasse im ersten Wiener Bezirk zu einem Fünfsternehotel.

So hoch sind die Verbindlichkeiten der insolventen Unternehmen

Die Projektggesellschaft beschäftigt sechs Dienstnehmer, bei der Haftungsgesellschaft ist niemand angestellt. Erstere hat Verbindlichkeiten in Höhe von 18,9 Millionen Euro, zu den Verbindlichkeiten von Letzterer liegen aktuell keine Informationen vor. „Aufgrund der gesetzlichen Solidarhaftung der Komplementärgesellschaft ist jedoch bei der GmbH mit Verbindlichkeiten in einem ähnlich höhen Ausmaß zu rechnen“, so Alexander Greifeneder vom KSV1870.

Weshalb die Unternehmen in die Insolvenz geschlittert sind

Als Grund für die Insolvenz geben die Schuldner insbesondere Streitigkeiten mit der Auftraggeberin hinsichtlich vermeintlicher Leistungsstörungen im Zusammenhang mit der Projektdurchführung an. Eine Sanierung und damit Weiterführung der Unternehmen wird ersten Angaben zufolge nicht angestrebt. Die schuldnerischen Unternehmen hätten einer Schließung bereits zugestimmt, weiß der KSV1870 abschließend,.