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/ ©Montage: 5 Minuten/ Pixabay
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt einen Mann mit Waffe und Polizeiautos.
Ein Unbekannter soll eine Hirschziegenantilope im Wiener Zoo erschossen haben, die Polizei ermittelt nun.
Wien
31/03/2026
Schönbrunn

Jungtier in Wiener Zoo erschossen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 29. März 2026, soll im Wiener Zoo ein Jungtier der Hirschziegenantilopen von einem Unbekannten erschossen worden sein.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)

Ein schrecklicher Fall soll sich kürzlich im Wiener Zoo ereignet haben, wie ein Verantwortlicher der Polizei nun schildert. Eine Tierpflegerin hat das erschossene Jungtier der Hirschziegenantilopen im Gehege gefunden, ein Tierarzt hat anschließend eine Obduktion durchgeführt. Diese stellte eine mutmaßliche Schussverletzung fest. Daraufhin wurden umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Erste Ermittlungsergebnisse legen nahe, dass es tatsächlich zur Schussabgabe von außerhalb des Geheges gekommen sein dürfte. Das Landeskriminalamt hat die Amtshandlung übernommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.03.2026 um 13:59 Uhr aktualisiert
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