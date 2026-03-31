Jungtier in Wiener Zoo erschossen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 29. März 2026, soll im Wiener Zoo ein Jungtier der Hirschziegenantilopen von einem Unbekannten erschossen worden sein.

Ein Unbekannter soll eine Hirschziegenantilope im Wiener Zoo erschossen haben, die Polizei ermittelt nun.

Ein Unbekannter soll eine Hirschziegenantilope im Wiener Zoo erschossen haben, die Polizei ermittelt nun.

Ein schrecklicher Fall soll sich kürzlich im Wiener Zoo ereignet haben, wie ein Verantwortlicher der Polizei nun schildert. Eine Tierpflegerin hat das erschossene Jungtier der Hirschziegenantilopen im Gehege gefunden, ein Tierarzt hat anschließend eine Obduktion durchgeführt. Diese stellte eine mutmaßliche Schussverletzung fest. Daraufhin wurden umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Erste Ermittlungsergebnisse legen nahe, dass es tatsächlich zur Schussabgabe von außerhalb des Geheges gekommen sein dürfte. Das Landeskriminalamt hat die Amtshandlung übernommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.03.2026 um 13:59 Uhr aktualisiert