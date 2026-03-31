Polizisten sehen Drogenhandel, nehmen 32-Jährigen fest

Eine Streife der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität hat einen Drogenhandel am Keplerplatz in Wien-Favoriten gegen 21.15 Uhr Montagabend, am 30. März 2026, wahrgenommen. Den mutmaßlichen Verkäufer, einen 32-jährigen Tunesier, hat man daraufhin vorläufig festgenommen, beim Abnehmer wurde eine geringe Menge Cannabis sichergestellt. Auch hier erfolgte eine Anzeige, so die Beamten. Beim 32-Jährigen hat man in weiterer Folge Drogen und Bargeld sichergestellt. Der Mann wurde in die Justizanstalt gebracht, das Landeskriminalamt ermittelt.