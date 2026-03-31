Raub in Wiener Geschäft: 40-Jähriger flüchtet mit teuren Sammelkarten

Der 40-Jährige soll laut Polizeiinformationen erst Interesse am Kauf von teuren Sammelkarten gezeigt und schließlich dem Verkäufer Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Mit den Karten ist er anschließend geflüchtet, diese hatten einen hohen fünfstelligen Wert. Mitarbeiter verfolgten den Mann, die herbeigerufenen Beamten konnten ihn schließlich vorläufig festnehmen. Bei ihm wurden zwei Pfefferspraydosen gefunden. Der leicht verletzte Mitarbeiter konnte vor Ort notfallmedizinisch versorgt werden. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt übernommen.