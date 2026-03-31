LKW-Lenker unter Drogen mit 40-Tonner auf A23 in Wien gemeldet

Ein 34-jähriger Mann wurde mit seinem 40-Tonnen-LKW in Wien von der A23 gelotst. Ein Drogentest verlief daraufhin positiv, der LKW-Lenker musste seinen Führerschein abgeben, berichtet nun die Polizei.

Bei einer Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung Wien am Montag, 30. März 2026, wurde ein Schlangenlinien fahrender LKW mit polnischer Zulassung im Bereich der A23 bei St. Marx gemeldet. Die Beamten lotsten den Fahrer von der Autobahn und kontrollierten ihn. Dabei wurde ein Verdacht auf Drogenbeeinträchtigung beim 34-Jährigen festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Speicheltest bestätigte den Verdacht, darauf folgte eine amtsärztliche Untersuchung. Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen, außerdem wurde eine Fahrtunterbrechung bis zur Hinterlegung einer Sicherheitsleistung angeordnet.