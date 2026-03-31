Kriminalität: Zahl junger Täter in Wien steigt

Immer wieder wird von Einbrüchen, Morden und anderen Gewalttaten berichtet. Doch wie viel passiert in der Bundeshauptstadt Wien eigentlich? Das zeigt jetzt eine Statistik.

Die kriminalpolizeiliche Anzeigenstatistik gibt Auskunft über alle erstatteten Anzeigen im Zeitraum von Jänner bis Dezember im vergangenen Jahr. Insgesamt betrachtet hat die Zahl der Anzeigen im Vergleich zum Vorjahr abgenommen. Während es 2024 noch 194.981 Fälle waren, waren es letztes Jahr 194.625 Fälle. Gleichzeitig sind die geklärten Verbrechen auf 86.730 gestiegen. Damit hat sich die Aufklärungsquote auf 44,6 Prozent erhöht. Gestiegen ist auch die Zahl der ermittelten Tatverdächtigen, nämlich von 98.996 auf 103.392. Der Anteil an fremden Tatverdächtigen lag bei 59,2 Prozent und ist laut Aussendung der Polizei seit 2016 kontinuierlich angestiegen. Den größten Bereich der Delikte machen die Vermögensdelikte aus. Dort konnte ein Rückgang auf 126.647 Fälle festgestellt werden.

Weniger Einbrüche in Wiener Wohnungen

Auch ein Blick auf die Einbruchsdiebstähle zeigt: Wohnungen und Wohnhäuser sind viel weniger betroffen, nämlich mit einem Rückgang von 13,2 Prozent. Dafür stiegen die Einbrüche in Kraftfahrzeuge leicht an, um 2,7 Prozent. Auch der einfache Diebstahl sowie Autodiebstähle (–18,7 Prozent) und Taschen- bzw. Trickdiebstähle (–7,8 Prozent) haben abgenommen.

Wirtschaftskriminalität nimmt ab

Ein Rückgang ist auch im Bereich der Wirtschaftskriminalität bemerkbar. Insgesamt gingen Betrügereien um 11,2 Prozent zurück, während schwerer Betrug nahezu gleich blieb. „Auffällig war ein deutlicher Rückgang bei Bestell- und Warenbetrug (–23,8 Prozent)“, heißt es. Auch im Bereich der Internetkriminalität konnte die Polizei einen Rückgang erkennen. Dabei geht es sowohl um Internetbetrug (–15,1 Prozent) als auch um Cybercrime im engeren Sinn (–4,7 Prozent). Gleichzeitig konnte die Aufklärungsquote gesteigert werden.

Vergewaltigungen nehmen ab, Gewalt gegen Beamte nimmt zu

Einen leichten Anstieg konnte jedoch bei Gewaltverbrechen erkannt werden. Dort stiegen die Fälle auf 31.430 (+1,4 Prozent). Dabei nahmen vor allem Körperverletzungen zu. Bei Vergewaltigungen konnte eine Aufklärungsquote von 79 Prozent erreicht werden. Hier kam es zu einem Rückgang von 10 Prozent. Die Gewaltkriminalität zeigte insgesamt einen leichten Anstieg auf 31.430 Fälle. Auffällig war laut Aussendung auch der deutliche Anstieg der Gewalt gegen Beamte (+22,4 Prozent).

Morde in Wien

Gesunken sind dafür die vollendeten Morde: von 26 Fällen im Jahr 2024 auf 15 Fälle, wobei davon 14 Fälle aufgeklärt werden konnten. Zurückgegangen sind auch die Raubdelikte und Raubüberfälle im öffentlichen Raum. „Langfristig zeigt sich hier ein Rückgang bei gleichzeitig gestiegener Aufklärungsquote“, so die Polizei.

Jugendkriminalität nimmt in Wien immer weiter zu

Ein deutlicher Anstieg ist hingegen im Bereich der Jugendkriminalität zu verzeichnen. Die Zahl der Tatverdächtigen unter 21 Jahren soll sich auf 23.776 erhöht haben, also im Vergleich zu 2024 um plus 10,7 Prozent. Dabei wurden innerhalb der Altersgruppe der 18- bis unter 21-Jährigen 7.386 Tatverdächtige registriert. Das sind 713 mehr als im Vorjahr. Auch im Jahresvergleich der Tatverdächtigen im Alter von 10 bis 14 Jahren kam es zu deutlichen Zuwächsen, insbesondere bei Einbruchsdiebstählen auf 2.527 Fälle (+20,7 %) und bei Körperverletzung auf 955 Fälle (+23,5 %). In der Altersgruppe der unter 10-Jährigen stieg die Zahl der Tatverdächtigen von 216 im Jahr 2024 auf 243 im Jahr 2025.