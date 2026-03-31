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Das Bild auf 5min.at zeigt das Panorama von Wien.
In Wien scheint am Mittwoch etwas die Sonne.
Wien
31/03/2026
Prognose

Sonne, Wolken und Wind: So wird der Mittwoch in Wien

Der Mittwoch wird passend zum 1. April wechselhaft: Sonne, Wind und Wolken prägen den Tag.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)

Zur Wochenmitte wechseln in Wien Sonnenschein und ein paar dichtere Wolken. „Öfters zeigt sich die Sonne am Vormittag, mehr Wolken trüben hingegen am Nachmittag den Himmel. Dazu weht mäßiger, in höheren Lagen auch lebhafter Wind aus nördlichen Richtungen“, so die GeoSphere Austria. In der Frü hat es rund 3 Grad. Die Temperaturen klettern im Laufe des Tages auf bis zu 12 Grad.

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