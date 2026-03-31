Sonne, Wolken und Wind: So wird der Mittwoch in Wien

Zur Wochenmitte wechseln in Wien Sonnenschein und ein paar dichtere Wolken. „Öfters zeigt sich die Sonne am Vormittag, mehr Wolken trüben hingegen am Nachmittag den Himmel. Dazu weht mäßiger, in höheren Lagen auch lebhafter Wind aus nördlichen Richtungen“, so die GeoSphere Austria. In der Frü hat es rund 3 Grad. Die Temperaturen klettern im Laufe des Tages auf bis zu 12 Grad.