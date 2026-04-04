Lotto-Ziehung am 3. April: Zwei Österreicher teilen sich 343.000 Euro

Diesmal keinen Sechser hat es bei der Lotto-Bonusziehung am Karfreitag, 3. April 2026, gegeben. Damit geht es am Ostersonntag um einen Jackpot mit mindestens 1,3 Millionen Euro.

Weder bei Lotto noch bei LottoPlus konnte bei der Bonusziehung am Freitag, 3. April 2026, jemand die sechs Richtigen tippen. Freuen dürfen sich dennoch ein Wiener (per Quicktipp), ein Steirer sowie ein Burgenländer (jeweils per Normalschein). Ihnen fehlte zwar jeweils die sechste Zahl, dafür hatten sie die Zusatzzahl am Schein. Wie die Österreichischen Lotterien berichten, bedeutet das für jeden der drei einen Gewinn in Höhe von rund 24.800 Euro.

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Lotto-Ziehung: Niederösterreicher gewinnt 30.000-Euro-Bonus

Grund zur Freude hat außerdem ein Niederösterreicher, der zwar regulär nichts gewonnen hat, allerdings die richtige Zusatzzahl am Schein hat. Der Tipp mit der Nummer „715 264 5170“ wurde nämlich zufällig gezogen und gewinnt 30.000 Euro. Der fehlende LottoPlus-Sechser bedeutet zumindest für die Fünfer, dass das Geld vom ersten Rang auf sie aufgeteilt wird. Heißt für jeden der 24, die nur knapp am Hauptgewinn vorbeigeschrammt sind: rund 8.500 Euro.

Gleich zwei Hauptgewinne beim Joker

Schließlich bleibt noch die Joker-Ziehung, wo es dann doch noch Hauptgewinne zu verzeichnen gab. Zwei Mal waren die sechs richtigen Zahlen drauf, zwei Mal war auch das „Ja“ angekreuzt. Damit teilen sich ein Wiener und ein Steirer etwas mehr als 343.000 Euro – macht jeweils einen Gewinn von knapp 171.800 Euro. Welche Zahlen bei der Bonusziehung am Freitag gezogen worden sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.