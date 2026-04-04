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Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Friedhof im Grünen mit einigen Kreuzen.
Unbekannte haben am Friedhof in Weigelsdorf (Bezirk Baden) zugeschlagen.
Weigelsdorf
04/04/2026
Nacht auf Karfreitag

Gräber aufgebrochen: Friedhof von Unbekannten heimgesucht

Im Bezirk Baden wurden in der Nacht auf Karfreitag, 3. April 2026, auf einem Friedhof nicht weniger als acht Gräber aufgebrochen. Die Polizei ermittelt nun.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)

Acht Grabstellen sind laut Medienberichten in Weigelsdorf (Bezirk Baden, Niederösterreich) betroffen, sie alle wurden aufgebrochen. Noch unklar ist, ob dabei auch etwas gestohlen wurde. In jedem Fall wird nun wegen Störung der Totenruhe und versuchten Einbruchsdiebstahls ermittelt.

Unbekannte öffnen 13 Gruften am Friedhof Korneuburg

Dabei haben unbekannte Personen erst kürzlich auch am Friedhof in Korneuburg (Niederösterreich) gewütet. Dort wurden 13 Gruften geöffnet, außerdem sollen dabei 40 Särge beschädigt worden sein. Selbst vor den Skeletten dürften die Unbekannten nicht Halt gemacht haben, sie sollen bewegt worden sein – auf der Suche nach Sachen, die man mitnehmen könnte, wie etwa Goldzähne, berichtet der „ORF“.

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