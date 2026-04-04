2 Kinder, 9.000 Euro: Familienvater holt sich jede Menge Geld zurück

Weil er für 2024 und 2025 den Steuerausgleich noch nicht gemacht hat, ging ein Wiener zur Arbeiterkammer (AK) und ließ sich dort beraten. Und das mit Erfolg: Die AK-Experten haben ihm zu rund 9.000 Euro verholfen.

Der Steuerausgleich ist seit etwas mehr als einem Monat voll angelaufen, seit Anfang März müssen nämlich alle Arbeitgeber und auszahlende Stellen die Daten für das Vorjahr beim Finanzamt gemeldet haben. Das spiegelt sich auch in der Statistik der Arbeiterkammer (AK) Wien wieder. Im März hatte man rund 2.200 Termine zum Steuerausgleich. „Die Nachfrage ist wie jedes Jahr groß und wir sind auch für April und Mai bereits überwiegend ausgebucht“, heißt es seitens der AK Wien gegenüber 5 Minuten.

Steuerausgleich für zwei Jahre bringt Wiener viel Geld

Über die höchsten Gutschriften würde man zwar kein Ranking führen, dennoch gibt man auf Nachfrage ein Beispiel einer besonders hohen Gutschrift. Betroffen ist ein Familienvater aus Wien, der für die Jahre 2024 und 2025 den Alleinverdienerabsetzbetrag und den Familienbonus Plus für zwei Kinder geltend gemacht hat. Zurückbekommen hat er laut AK nicht weniger als knapp 9.000 Euro. Eine Nachzahlung in derart luftigen Höhen ist übrigens nichts absolut Neues. Im Vorjahr etwa haben wir über einen ähnlich gelagerten Fall aus dem Burgenland berichtet: 4 Kinder, 9.350 Euro: Familienvater bekommt jetzt viel Geld aufs Konto.

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Warum Menschen für den Steuerausgleich zur AK gehen

Was sind aber die Hauptgründe dafür, dass Betroffene zur Arbeiterkammer gehen? Steuerrechtsexpertin Dominique Feigl erklärt dazu exklusiv gegenüber 5 Minuten: „Die Probleme sind hauptsächlich aufgrund der hohen Komplexität, gerade wenn es Kinder gibt, mit dem Familienbonus Plus und dem Kindermehrbetrag. Oft auch, wenn sich die Eltern trennen und es plötzlich um den Unterhaltsabsetzbetrag bzw. den Alleinerzieherabsetzbetrag geht.“ Als weiteres Thema, das in den Beratungen immer wieder an die Oberfläche kommt, nennt sie noch „alles, was mit Arbeiten im Ausland oder Arbeiten in Österreich für einen ausländischen Arbeitgeber zu tun hat“. Dann benötigt man nämlich noch die Beilage „L1i“ und „in den meisten Fällen auch Kenntnisse über die Regelungen im Doppelbesteuerungsabkommen“, so Feigl.

Steuerausgleich wird auch vor März oft schon gemacht

Übrigens: Der Steuerausgleich kann zwar seit 1. März auf jeden Fall von allen Menschen hierzulande gemacht werden, sofern die Daten bereits eingemeldet waren, war das aber freilich auch schon davor (seit Anfang Jänner) möglich. Auf Anfrage hat das Finanzministerium Ende Februar etwa Daten aus den Vorjahren zukommen lassen. Im Jänner wurden demnach in den letzten Jahren immer so an die 30.000 Arbeitnehmerveranlagungen bereits gemacht, im Februar kam es dann stets zu einem deutlichen Anstieg „auf durchschnittlich etwa 350.000 Veranlagungen“. Der überwiegende Teil würde allerdings dennoch erst ab März erfolgen, so das Ministerium. Was es zum Steuerausgleich generell so alles zu wissen gibt, kannst du hier auf 5min.at nachlesen: Ab 1. März: Steuerausgleich steht an – was du alles wissen musst.

„Neues“ Anmeldeverfahren bei FinanzOnline

Generell gilt jedenfalls zu beachten, dass man seit Oktober 2025 bei FinanzOnline nur noch via 2-Faktor-Authentifizierung hineinkommt. Heißt: Man benötigt neben dem normalen Login noch einen zweiten Faktor, das Ganze funktioniert etwa auch mit der ID Austria. Alles dazu auch hier: Steuerausgleich: Österreicher müssen nach Änderung aktiv werden.

©Fotomontage: Screenshot „FinanzOnline“ & Canva Bei FinanzOnline muss man sich seit Oktober 2025 „anders“ anmelden.

Schritt für Schritt-Anleitung für den Steuerausgleich

Seitens der Arbeiterkammer heißt es auch immer wieder, dass man den Steuerausgleich auf jeden Fall machen sollte. Macht man ihn nicht, verschenkt man Jahr für Jahr bares Geld. Mehr dazu auch hier: 400 statt 800 Euro: Hunderttausende Österreicher verzichten auf Geld. Um diesen zu machen, muss man auch gar nicht direkt zur AK gehen und dort einen Termin ausmachen. Die Steuerrechts-Experten haben nämlich – wie jedes Jahr – ein Video auf Youtube veröffentlicht, das euch Schritt für Schritt durch den Steuerausgleich führt und das ihr folgend findet.