Insolvenz: Das bittere Ende eines Fußball-Serienmeisters

Zwischen 2003 und 2014 hat es in Österreichs Frauen-Fußball nur einen Meister gegeben: den USV Neulengbach. Der einstige Serienmeister wird in wenigen Tagen einen Insolvenzantrag stellen, wie nun bekannt wurde.

Der USV Neulengbach aus dem Bezirk St. Pölten ist wahrlich keine Unbekannte in der Frauen-Fußball-Szene in Österreich. Immerhin war man zwischen 2003 und 2014 in jedem einzelnen Jahr Meister, zusätzlich konnte man den Cup in dem Zeitraum nicht weniger als zehn Mal gewinnen. 2014 stand man dann auch im Viertelfinale der Champions League. Zahlreiche Legenden des österreichischen Frauen-Fußballs haben beim USV Neulengbach gekickt. Nun ist wohl endgültig Schluss damit.

Keine Lizenz für kommende Bundesliga-Saison

Eine Weiterführung in dieser Form sei laut Obmann Thomas Wirnsberger „nicht mehr vertretbar abzubilden“, heißt es dazu in einer Aussendung. Einen Insolvenzantrag möchte man nach Ostern einbringen. Grund dafür sind ausgebliebene Sponsorengelder. Der Entscheidung waren nämlich zahlreiche Versuche, alles doch noch zu retten, vorausgegangen. eine Lizenz für die kommende Bundesliga-Saison hat man daher auch nicht abgeben können, derzeit liegt man auf Platz acht in der Tabelle. Noch unklar ist, ob man die aktuelle Saison überhaupt noch zu Ende spielen kann.

Betrieb bei Kindern, Nachwuchs und Männern soll weitergehen

Der Insolvenzantrag gilt derzeit jedenfalls nur für den Frauen-Fußball. Parallel gibt es nämlich Vorbereitungen für einen Neustart. Mit diesem möchte man zumindest den Betrieb im Kinder- und Nachwuchsbereich sowie der beiden Männer-Mannschaften retten. Dabei handelt es sich ausschließlich um Amateurmannschaften, man steht in engem Austausch mit der Stadtgemeinde.