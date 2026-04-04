Wiener Pensionist gibt Unbekanntem mit Waffe sein ganzes Bargeld

In Wien-Ottakring wurde ein 74-jähriger Mann in seiner Wohnung ausgeraubt. Ein Unbekannter hatte ihm dort eine vermeintlich echte Waffe vorgehalten und ihm sein ganzes Bargeld und Goldschmuck abgenommen.

Am Donnerstag, 2. April 2026, wurde ein 74-jähriger Wiener in Ottakring gegen 12.15 Uhr ausgeraubt. Eigentlich hatte er einen Paketzusteller erwartet, daher machte er einem Unbekannten auf. Dieser hielt ihm eine mutmaßlich echte Schusswaffe vor und drängte den älteren Herrn zurück in seine Wohnung. Dort versetzte er ihm einen Schlag auf den Kopf, riss ihm die Goldkette vom Hals und forderte weiteren Schmuck und Bargeld, berichtet die Polizei.

Pensionist zeigte bei Polizeiinspektion alles an

Daher übergab ihm der 74-Jährge noch zwei Goldringe und sein gesamtes Geld, ehe der Täter flüchtete. Der Pensionist wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und ging in weiterer Folge zur nächsten Polizeiinspektion, wo er alles anzeigte. Von der Rettung wollte er sich nicht versorgen lassen. Nach dem flüchtigen Mann wird nun gesucht, das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.