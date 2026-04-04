Autofahrer mit 105 km/h in Wiener 30er-Zone erwischt

Die Vorfälle ereigneten sich laut der Beamten im 14., 16. und 23. Bezirk im Rahmen einer Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung. Zu diesem Zweck war man mittels mobilen Radarmessfahrzeugen unterwegs und hat gleich drei Extremraser erwischt. Einer in der 30er-Zone und zwei auf den Stadtautobahnen.

Drei Extremraser erwischt

Mit 105 km/h wurde etwa ein Auto im 16. Bezirk gemessen, der Fahrer hätte hier aber nur 30 km/h schnell fahren dürfen. Im 14. Bezirk war ein Autofahrer mit 134 statt der erlaubten 70 km/h auf der A1 unterwegs. Schließlich konnte man auch noch einen Extremraser auf der A2 im 23. Bezirk aus dem Verkehr ziehen. Dort wurde ein Auto nämlich mit nicht weniger als 169 statt der erlaubten 80 km/h gemessen. Den Lenkern droht nun im Zuge des folgenden, behördlichen Verfahrens der Entzug der Lenkberechtigung.

Ab wann werden Autos beschlagnahmt und versteigert?

Seit 1. März 2024 können in Österreich Autos bzw. Fahrzeuge von Extremrasern auch beschlagnahmt und versteigert werden. Konkret richtet sich diese Maßnahme dabei an schwere Vergehen und Geschwindigkeitsübertretungen von mehr als 60 km/h innerorts und 70 km/h außerorts. Sind Einzelpersonen völlig unbelehrbar und immer wieder mit stark überhöhten Geschwindigkeiten unterwegs, kann in einem solchen Fall das Fahrzeug auch dauerhaft abgenommen und versteigert werden. Schon beim ersten Mal ist das möglich, wenn man innerorts mehr als 80 und außerorts mehr als 90 km/h zu schnell war. Alles dazu auch hier: Raser-Autos können ab 1. März abgenommen und versteigert werden. Ausnahmen gibt es allerdings auch: Wenn man nicht der Besitzer des Fahrzeugs ist, kann es im Rahmen der Richtlinien für maximal 14 Tage abgenommen werden, dann bekommt man auch ein lebenslanges Fahrverbot für das besagte Auto.