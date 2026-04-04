Nach Dating-Aus: 31-Jähriger randaliert in Wohnhaus von Bekanntschaft

Im Wiener 15. Bezirk hat ein 31-jähriger Mann das Ende einer Bekanntschaft mit einer 30-jährigen Frau nicht akzeptieren können und ist stark betrunken vor ihrer Wohnungstür aufgetaucht.

Die beiden hatten sich, wie die Polizei berichtet, über eine Dating-Plattform kennengelernt. Als dann Schluss war, eskalierte die Situation, der 31-jährige Portugiese tauchte Freitagabend, am 3. April 2026 gegen 19.30 Uhr, vor der Wohnungstür des Opfers auf. Die 30-Jährige weigerte sich allerdings, die Tür zu öffnen, woraufhin dieser mehrmals gegen ebenjene trat. Bevor er den Ort dann verließ, schlug er mit der Faust die Verglasung der Stiegen- sowie der Wohnhaustür ein. Die Frau hatte währenddessen die Polizei gerufen.

31-Jähriger hatte 2,2 Promille intus

Daraufhin trafen wenig später die Beamten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus den Tatverdächtigen an seiner Wohnadresse an und brachten ihn zur Polizeiinspektion. Dort zeigte er sich weiterhin aggressiv und uneinsichtig. Gegen ihn wurde Anzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung erstattet, zudem wurde gegen ihn ein Betretungs-, Annäherungs- und vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Bei ihm wurden übrigens 2,2 Promille festgestellt.

31-Jähriger tritt Seitenspiegel von Streifenwagen ab

Unmittelbar nachdem er die Polizeiinspektion wieder verließ, meldeten Zeugen, dass ein Mann die Seitenspiegel zweier Streifenwagen mit dem Fuß abgetreten habe. Die Beamten nahmen also wieder die Verfolgung auf und konnten den 31-Jährigen anhalten und vorläufig festnehmen. Er befindet sich zur Zeit in polizeilichem Gewahrsam.