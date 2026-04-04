International Gesuchter als Alkolenker von Polizei angehalten

In der Leyserstraße in Wien-Penzing ist in der Nacht auf Freitag, 3. April 2026 gegen 2.15 Uhr, ein Mann angehalten und schließlich festgenommen worden. Bei ihm handelte es sich um einen international Gesuchten.

Den Beamten des Stadtpolizeikommandos ist in der Wiener Leyserstraße ein in Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug aufgefallen. Daher hielten sie dieses an und unterzogen den Fahrer einer Kontrolle. Dabei stellten sie fest, dass der 35-jährige Slowake offensichtlich betrunken war, außerdem konnte er auch keinen Führerschein vorweisen. Daher wurde er in eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht, wo ihn ein Amtsarzt untersuchte. Dieser stellte eine Beeinträchtigung durch Alkohol, Drogen und Übermüdung fest.

Polizisten fanden auch Einbruchswerkzeug im Auto

Außerdem stellte sich auch heraus, dass für ihn eine aufrechte Ausschreibung zur Festnahme von slowakischen Behörden wegen Gewaltdelikten bestand. In einem Rucksack auf der Rückbank konnten die Polizisten außerdem mutmaßliches Einbruchswerkzeug, Handschuhe, Funkgeräte und Kabelbider finden. Der Mann wurde festgenommen, die Gegenstände sichergestellt. Außerdem wurde er nach verkehrsrechtlichen Bestimmungen angezeigt und in eine Justizanstalt gebracht. Derzeit sind noch weitere Ermittlungen im Gange.