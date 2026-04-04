Junge Frau will Alkohol nicht bezahlen, schlägt wild um sich

Eine junge Frau hatte sich am späten Freitagnachmittag, 3. April, in einem Wiener Supermarkt eine Spirituosenflasche in die Handtasche gesteckt und wollte nicht zahlen. Das bekam aber ein Mitarbeiter mit und hielt sie an.

Die 21-jährige Nordmazedonierin leugnete gegenüber den alarmierten Polizisten daraufhin den Tatvorwurf und zeigte sich unkooperativ sowie aggressiv. Mehrmals versuchte sie sich der Amtshandlung zu entziehen. Dabei trat und schlug sie wild um sich, ein Beamter erlitt dadurch mehrere Prellungen, heißt es nun seitens der Polizei. Das alles ereignete sich in Wien-Leopoldsdorf.

Verletzter Polizist muss ins Krankenhaus

Die 21-Jährige wurde daraufhin jedenfalls festgenommen und durchsucht. In ihrer Handtasche, mit der sie ebenfalls auf die Beamten eingeschlagen hatte, war eine geringe Menge an Drogen. Der verletzte Polizist musste in einem Krankenhaus behandelt werden und vom Dienst abtreten. Die junge Frau wurde wiederum wegen des Verdachts des Diebstahls, des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, der schweren Körperverletzung und nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt. Sie befindet sich aktuell in polizeilichem Gewahrsam.