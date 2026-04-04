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/ ©Fotomontage: Jaromir Chalabala / Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Kerze, einen Hubschrauber und eine Rettungskraft in schwarz-weiß.
Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät.
Rappottenstein
04/04/2026
Tragödie

Mit Motorrad in Felsen: 44-Jähriger stirbt bei Unfall am Karsamstag

Ein tragischer Unfall hat sich Samstagvormittag im Gemeindgebiet von Rappottenstein (Bezirk Zwettl, Niederösterreich) ereignet. Ein 44-jähriger Motorradfahrer ist dabei verstorben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)

Der 44-jährige Niederösterreicher war gegen 9.30 Uhr gerade mit dem Motorrad auf der L7176 in Richtung Grafenschlag unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve links von der Fahrbahn abkam. Nach etwa 20 Metern krachte er laut Polizeiinformationen mit der Fahrzeugfront gegen eine auf der linken Straßenseite befindliche Felsformation. Der Unfall dürfte „aus eigenem Verschulden“ geschehen sein, so die Beamten. Ein nachkommender Fahrzeuglenker setzte zwar die Rettungskette in Gang, der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte allerdings nur noch den Tod des 44-Jährigen feststellen.

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