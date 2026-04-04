Horror-Urlaub für Satansbratan – darf nicht länger in Thailand bleiben

Eigentlich wollte der Wiener Content-Creator Satansbratan, in Thailand Energie tanken. Doch sein Aufenthalt entwickelte sich zum absoluten Albtraum: Ein schwerer Motorradcrash, Hasskommentare im Netz und eine echte Pechsträhne.

Der Vorfall ereignete sich vor über einer Woche an einem Vormittag auf dem Weg von der Wäscherei zu seinem Restaurant. Laut Erik nahm ihm ein Auto die Vorfahrt. Die Schilderung des Aufpralls: „Ich bin frontal in das Auto reingekracht… bin sieben Meter übers Motorrad mit einem Salto geschleudert, am Rücken gelandet und dann am Kopf.“ Trotz des heftigen Sturzes überlebte er ohne schwerste Verletzungen – das verdankt er laut ihm „Millionenschutzengel“. Ein offizieller Polizeibericht, den er im Video vorlas, soll seine Unschuld bestätigen. Darin heißt es: „Der ermittelnde Beamte stellte fest, dass der Unfall durch Fahrlässigkeit von Herrn [nicht genannt] verursacht wurde, der unachtsam fuhr.“

Abrechnung mit den „Hatern“

Besonders nahe gingen dem Wiener die Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Während er im Krankenhaus lag, kursierten Spekulationen über Trunkenheit am Steuer. Erik stellte klar, dass er um 11 Uhr morgens sicher nicht „sturzbesoffen“ unterwegs war. Viel schockierender waren jedoch die direkten Beleidigungen: „Schade, dass du ein Stück Dreck nicht draufgegangen bist. Solche Kommentare liest man unter einem Video, nachdem man einen sehr schwierigen Unfall hatte.“ Erik appelliert an seine Follower, die Anonymität des Netzes nicht für Hass zu missbrauchen und im Urlaub niemals auf Sicherheitsvorkehrungen wie einen Helm zu verzichten.

Kommentare: „Nichts mehr als Hass in ihrem Herzen“

Die Community reagierte größtenteils mit Entsetzen auf die Anfeindungen gegen den Wiener. Kommentare wie „Unfassbar, was manche Leute von sich geben… Gottlos und erbärmlich!“ oder „Manche Menschen haben nichts mehr als Hass in ihrem Herzen“ spiegeln die Fassungslosigkeit der Fans wider. Viele Nutzer raten dem Influencer zur emotionalen Distanz: „Nimm dir die Kommentare nicht zu Herzen, gibt leider zu viele Menschen, die immer nur Hass verbreiten müssen.“ Zahlreiche Follower sehen in den Angriffen ein strukturelles Problem. Ein Nutzer schreibt: „Mir fällt auf, vor allem im deutschsprachigen Raum haben alle nur mehr einen Schaden… bösartig, neidisch, negativ…“. Doch es gibt auch Kritik: Ein User kritisiert die Schutzkleidung: „Da stellt sich mir als Motorradfahrer die Frage, wie man sich [in Badehose] so auf ein Motorrad setzen kann?“.

Die Pechsträhne geht weiter

Als wäre der Unfall nicht genug, scheint das Unglück den Wiener weiter zu verfolgen. Auf Instagram sagte er verzweifelt: „Ich weiß gar nicht, wie viel Unglück ein Mensch haben kann.“ Neben einer Lebensmittelvergiftung verlor er zwischenzeitlich auch noch seinen Reisepass. Doch der Pass wurde mittlerweile gefunden und konnte an einer Polizeistation abgeholt werden. Laut mehreren Medienberichten wurde Erik ebenso mitgeteilt, dass er nicht länger in Thailand bleiben dürfe.